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Раскрыта судьба запущенной в космос машины Илона Маска

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Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос на ракете Falcon Heavy, будет уничтожен в результате столкновений с микрометеоритами и воздействия космической радиации. Об этом сообщает AutoBlog.

По словам экспертов, все органические вещества, использующиеся для изготовления различных деталей машины, в космосе будут подвержены деградации из-за жесткого излучения. Солнечная ультрафиолетовая радиация способствует разрушению углерод-углеродных связей, а также ковалентных связей между углеродом и водородом.

Пострадает каркас автомобиля из углеродного волокна, и в конечном итоге Tesla Roadster развалится на части. По мнению специалистов, это произойдет в течение года.

Более долговечными окажутся неорганические компоненты, например алюминиевое шасси, литий-ионный аккумулятор и лобовое стекло. Однако эти детали могут пострадать из-за удара с такими космическими телами, как мелкие метеориты или куски комет.

6 февраля SpaсeX запустила на орбиту автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем. Машина выполняла роль полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon Heavy, которую в SpaceX называют мощнейшей в мире ракетой. Илон Маск признался, что сделал это «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

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