Пикап с боевиками выдержал попадание противотанковой ракеты и поехал дальше

@YemeniObserv / Twitter

Противотанковая управляемая ракета попала в джип, на котором ехали сторонники бывшего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади. Видео из провинции Мариб публикует Yemen Observer в своем Twitter.

На ролике видно, что в пикапе едут несколько человек. В течение нескольких секунд их преследует ракета. Водитель машины попытался оторваться, но безуспешно.

После взрыва автомобиль загорелся, три человека выскочили из джипа, пытаясь сбить огонь с себя. О точном числе погибших и пострадавших не сообщается.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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