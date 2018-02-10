В МЧС объяснили появление вероятных сценариев войны с Россией

Прогнозирование сценариев ведения военных конфликтов не относится к компетенции МЧС. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает «Интерфакс». Так в ведомстве прокомментировали публикацию в сети научно-методического труда, в котором, в частности, был назван наиболее вероятный сценарий возможного военного конфликта с Россией.

По словам представителя МЧС, информация, изложенная в докладе по этому вопросу, подготовлена на основе утвержденных в России документов в области национальной безопасности. «Он предназначен для специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, и может использоваться в качестве справочника при разработке и корректировке соответствующих планов ГО и защиты населения», — добавили в ведомстве.

В экстренных службах считают, что наиболее вероятным сценарием возможного военного противостояния с Россией может стать применение высокоточного оружия и диверсионных групп. Также в труде говорится, что в современной войне основными целями будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения. В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять планы эвакуации населения лишь из зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров.

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