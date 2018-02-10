МЧС спрогнозировало наиболее вероятные сценарии войны с Россией

Наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией может стать применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп. Об этом говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС России, передает РИА Новости.

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По расчетам ведомства, в современной войне основными целями будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения. В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять планы эвакуации населения лишь из зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров. При этом массовая эвакуация граждан является устаревшей практикой, отмечают спасатели.

В МЧС также назвали маловероятным применение противником оружия массового поражения, в первую очередь ядерного, по территории России.

12 января в американских СМИ оказался проект Обзора ядерной политики США. В нем предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

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