Американцы попытались сравнить истребители Су-35 и F-35 и не смогли

Аналитики издания National Interest попытались сравнить российский истребитель четвертого поколения Су-35 и американские боевые машины пятого поколения F-22 и F-35. Материал под названием «Все причины, почему Америка должна бояться Су-35», опубликован на сайте издания.

Авторы сразу оговорились, что Су-35 не уступает одноклассникам своего поколения (подразумеваются истребители F-15s, «Еврофайтер» и «Рафаль»). Перед ними стояла задача проанализировать возможности самолета предыдущего поколения противостоять американским машинам современности.

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В итоге выяснилось, что у пилотов ВВС США практически нет шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою — издание назвало российский истребитель, «возможно, лучшей когда-либо созданной машиной» для так называемого догфайта (боя в зоне прямой видимости) из-за совершенной маневренности, авионики и боевой загрузки. При этом эксперты отметили, что до сближения у американских самолетов есть преимущество в скрытности благодаря технологиям пониженной радиозаметности стелс, в результате чего пилоты могут выпустить по противнику больше ракет до входа в опасную зону.

Вопрос о сравнении достоинств разных школ будет решен в боевых условиях. Кроме того, отмечает издание, также важно учитывать уровень подготовки пилотов, цели миссии и поддержку истребителей с земли.

Су-35 введен в эксплуатацию в 2014 году. F-22 Raptor стоит на вооружении в США с 2005 года, F-35 — с 2015-го.

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