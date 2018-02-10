В московском лицее объяснили запрет на походы в туалет без справки

Памятка, согласно которой учащимся московского лицея №1795 запрещается выходить в туалет на уроке без справки о состоянии здоровья, неправомочна. Об этом ТАСС заявила директор учебного заведения Валентина Сетежева.

«Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула она.

Руководитель лицея добавила, что по факту рассылки записки проводится служебное расследование, и принесла родителям извинения. «Подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится», — заверила Сетежева.

Памятка оказалась в распоряжении ТАСС, о чем агентство сообщило ранее 10 февраля. В ней говорилось следующее: «Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут». Данная записка была распространена классным руководителем.

Московский лицей №1795 расположен в районе Метрогородок в Восточном административном округе столицы. Из данных на сайте учебного заведения следует, что в нем есть кадетские классы, осуществляется обучение детей с ограниченным возможностями здоровья, также ведется сотрудничество с МГТУ имени Н.Э. Баумана.

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