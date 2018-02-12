Американец назвал Олимпиаду гейской и пожалел об этом

Исполнительный вице-президент Fox News Джон Муди (John Moody) раскритиковал американскую олимпийскую сборную за то, что многие спортсмены якобы попали в нее из-за цвета кожи и нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он написал в колонке для сайта телеканала, позднее ее удалили, сообщает The Independent.

В тексте Муди усомнился в профессионализме американских спортсменов. «Были ли наши олимпийцы отобраны в сборную потому, что они лучшие, или же потому, что это лучше всего показывает нашу одержимость участием представителей всех трех категорий?» — написал он, имея в виду расовую, религиозную и сексуальную принадлежности спортсменов.

В колонке он также переиначил девиз Олимпиады «Быстрее. Выше. Сильнее». По его мнению, «Темнее. Гомосексуальнее. Разнообразнее» больше подходит Олимпийскому комитету США.

Текст вызвал волну критики. В частности, представители ЛГБТ-сообщества осудили Муди за унижение атлетов и потребовали извинений. Представитель телеканала, в свою очередь, заявил, что колонка «не отражает взгляды и ценности Fox News». Олимпийский комитет США ситуацию не прокомментировал.

Сексуальная ориентация некоторых членов олимпийской сборной США уже становилась объектом обсуждения после заявления открытого гея фигуриста Адама Риппона (Adam Rippon). Он сказал, что не будет общаться с вице-президентом США Майком Пенсом из-за его неприязни к гомосексуальному сообществу.

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