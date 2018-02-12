Америка подарит МКС бизнесменам

Белый дом планирует передать орбитальную станцию в руки предпринимателей. Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы НАСА, президент США Дональд Трамп хочет прекратить финансирование МКС к 2025 году, чтобы освободить средства для возобновления полетов на Луну.

В документе отмечается, что космическое агентство будет расширять партнерские отношения с международными и коммерческими организациями в течение следующих семи лет. Это позволит обеспечить постоянный доступ к МКС и присутствие людей на околоземной орбите даже в отсутствие финансирования из федерального бюджета.

В то же время идея приватизации МКС критикуется даже консервативными политиками. Так, сенатор от штата Техас Тед Круз считает, что в этом случае США потеряют почти 100 миллиардов долларов, потраченных на строительство и эксплуатацию МКС.

Кроме того, пока неизвестно, как именно дорогостоящая станция, предназначенная для научных исследований, может заинтересовать частный сектор. Еще одной проблемой для полного превращения МКС в коммерческий проект являются международные соглашения, в которых участвуют США.

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