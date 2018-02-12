Песков отверг обвинения Родченкова и указал на его психический недуг

Слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова не заслуживают доверия, в том числе из-за его психического состояния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 12 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме, скажем так, невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а, может быть, и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «какие-либо обвинения в адрес нашей страны беспочвенны», а слова, которые были сказаны в отношении президента Путина, «являются не чем иным, как ложью».

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Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков дал большое интервью американскому телеканалу CBS, где подробно рассказал о якобы существовавшей в России государственной поддержке допинга. По его словам, бывший министр спорта Виталий Мутко докладывал обо всем президенту страны Владимиру Путину.

«Был ли Путин осведомлен о поддержке допинга? Да, я верю в это. Более того, Мутко рассказывал мне, что Путин был постоянно озабочен по поводу того, как идет подготовка к Олимпиаде-2014 в Сочи, есть ли у нас какие-либо проблемы и нужна ли нам дополнительная поддержка», — заявил Родченков.

Бежавший в США Родченков стал информатором WADA в 2016 году. Переданные им сведения легли в основание расследования в отношении использования российскими спортсменами запрещенных препаратов на Олимпиаде в Сочи. Одним из последствий стало решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от участия в ОИ в Пхенхчане.

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