Туристы пойдут под суд за организацию порнотанцев в Камбодже

В Камбодже три туриста предстанут перед судом по обвинению в изготовлении порнографии во время вечеринки. Об этом сообщает BBC News.

Всего в Сиемреапе на северо-западе страны арестовали 10 путешественников. Судить за организацию «порновечеринки» будут туристов, приехавших из Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Еще семерых — граждан Новой Зеландии, Канады и Соединенного Королевства — отпустили и депортировали, запретив возвращаться в Камбоджу. При этом отмечается, что они пока остаются фигурантами дела.

И арестованные, и уже депортированные путешественники отрицают предъявленные обвинения. По их словам, все отдыхавшие были одеты, к порнографии мероприятие не имело никакого отношения.

Об аресте группы туристов в Камбодже сообщалось в январе, тогда же местные правоохранительные органы опубликовали несколько фотографий с «порнографическими танцами». На них мужчины и женщины лежат на полу в помещении друг на друге, некоторые без рубашек, еще несколько человек наблюдают за происходящим. Один из взятых под стражу туристов рассказал, что никого из тех, кто попал в руки полиции, не было на этих кадрах.

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