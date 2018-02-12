Названы последствия отмены уникального запуска «Прогресса»

Перенос запуска «Прогресса МС-08» на 13 февраля повлечет изменения в графике работы астронавтов НАСА на МКС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как пишет агентство, запланированный на 15 февраля выход астронавтов в открытый космос, вероятно, будет отложен, чтобы «Прогресс МС-08» смог пристыковаться к орбитальной станции, реализовав традиционную двухсуточную схему приближения к ней.

Запуск космического грузовика «Прогресс МС-08» к МКС, запланированный на 11 февраля, перенесли, по предварительным данным, из-за возможного сбоя в блоке системы управления ракеты-носителя при переходе с наземного на бортовое питание. Работники космодрома Байконур ждут прибытия компонентов для замены неисправного блока.

Как отмечали в «Роскосмосе», корабль должен был впервые в истории достигнуть МКС за 3,5 часа благодаря новой укороченной двухвитковой схеме. На сегодняшний день традиционной считается четырехвитковая схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

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