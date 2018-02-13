Названы любимые любовные фильмы россиян

Портал «Кино Mail.ru» составил рейтинг лучших мелодрам по мнению российских зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 февраля.

Лидером по количеству оценок (более 55 тысяч голосов) и пользовательскому рейтингу (8,7 из 10) оказалась лента «Форрест Гамп». Вторую строчку занял фильм «Титаник» — его оценили 51,7 тысячи человек, а рейтинг составил 8,2. На третьем месте — советская трагикомедия «Москва слезам не верит».

В первую пятерку также вошли «Унесенные ветром» 1939 года и «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. В топ-10 попали «Великий Гэтсби», «Красотка», «Дневник памяти», «Миллионер из трущоб» и «Летят журавли».

«Обычно женщины оценивают такие фильмы выше и активнее, чем мужчины, — в среднем они ставят 60 процентов оценок. Единственным исключением является фильм "Форрест Гамп". Чуть более половины оценивших его — мужчины. Самым "женским" фильмом можно назвать "Унесенные ветром": среди оценивших его зрителей самая высокая доля женщин — 74 процента», — отметила руководитель проекта Екатерина Староверова.

В январе портал «Кино Mail.ru» опубликовал рейтинг оскароносных фильмов, наиболее популярных у россиян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!