Ракета с «Прогрессом» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-08» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС из Центра управления полетами в Королеве.

Пуск состоялся в 11:13 мск. По данным «Роскосмоса», аппарат успешно выведен на орбиту искусственного спутника Земли. «Прогресс МС-08» доставит в космос около 2,5 тонны различных грузов.

Грузовик должны были отправить к МКС еще 11 февраля, однако пуск пришлось отложить из-за неполадок в цифровой вычислительной машине. Отмечалось, что по той же причине был отменен пуск корабля «Прогресс МС-07» 12 октября 2017 года: произошел сбой в одном из микрокомпьютеров системы управления, в результате не сработал клапан двигателя.

Изначально «Прогресс МС-08» должен был прибыть к станции по уникальной короткой двухвитковой схеме, время в полете составило бы 3,5 часа. В итоге он был отправлен по стандартной двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 13:45 мск 15 февраля.

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