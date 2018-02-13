Украинцы обезвредили енота-агрессора из России

Украинские пограничники сообщили об обезвреживании агрессивного енота. Детали происшествия опубликованы на сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в районе автомобильного пункта пропуска «Николаевка». По данным пресс-службы, енот появился со стороны российской территории и начал бросаться на людей, проходящих границу. Все попытки прогнать животное своими силами оказались напрасными.

«Пограничники остановили пропуск транспортных средств и, учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели оборонные мероприятия», — говорится в сообщении.

Пограничники также предположили, что животное проявляет явные признаки бешенства, и вызвали сотрудников санитарно-эпидемиологической станции. Предварительно зверя обезвредили и передали на исследование.

В результате инцидента ни один человек не пострадал.

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