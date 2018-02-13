Лыжник одной правой поднялся по эскалатору в Пхенчхане

Швейцарский горнолыжник Фабиан Бош продемонстрировал умение оригинально подниматься по эскалатору. Видео, опубликованное 20-летним фристайлистом в Instagram, в короткие сроки стало вирусным. О Боше заговорили в эфире британского канала Sky Sports.
«Уже 20 лет, а я до сих пор не умею пользоваться этой штукой. Я все правильно делаю?» — написано под роликом с трюком.
18 февраля Бош выступит на олимпийских соревнованиях в дисциплине слоупстайл.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут до 25 февраля.
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