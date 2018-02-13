Появилось видео падения российского горнолыжника на Олимпиаде

@EurosportSuomi / Twitter

Появилось видео падения россиянина Павла Трихичева на скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане. Как видно в ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте Eurosport Suomi, 25-летний спортсмен не справился с поворотом.

После падения Трихичев был отправлен в больницу. По словам главного тренера российских горнолыжников Урбана Планиншека, олимпиец прошел первичный осмотр медиками. Переломов у спортсмена не зафиксировано.

XXIII зимние Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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