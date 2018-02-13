Российский горнолыжник-олимпиец Трихичев попал в больницу

Олимпийский атлет из России Павел Трихичев попал в больницу после падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова.

По ее словам, Трихичев получил несколько ушибов и не сумел продолжить выступление. Было принято решение отправить его на обследование.

Ранее 13 февраля Керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане в дабл-миксте. В матче за третье место они обыграли команду из Норвегии со счетом 8:4.

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