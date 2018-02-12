Занявший 40-е место российский биатлонист перелез через забор и сбежал от прессы

Российский биатлонист Антон Бабиков уклонился от общения с журналистами после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агенства, чтобы избежать общения со СМИ, россиянин перелез через ограждение в микст-зоне — специальном пространстве на стадионе, где спортсмены дают комментарии представителям прессы.

После этого спортсмен высказался в Instagram: «Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите — пользы больше».

12 февраля Бабиков занял в гонке преследования 40-е место, допустив четыре промаха на четырех рубежах. Золото выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, третьим — немец Бенедикт Долль.

11 февраля Бабиков занял 57-е место в спринте. Спортсмен прокомментировал выступление и высоко оценил собственную скорость.

Следующим стартом для россиянина должна стать индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.

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