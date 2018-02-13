Короткая память и гей довели таджикских милиционеров до уголовного дела

Трое сотрудников МВД Таджикистана задержаны по подозрению в шантаже мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает «Радио Озоди».

По данным Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, милиционеры требовали у гражданина пять тысяч сомони (около 33 тысяч рублей). В противном случае они угрожали рассказать о том, что он — гей. «Получив с жертвы две тысячи сомони, подозреваемые потребовали выплатить им оставшиеся три тысячи сомони, в момент получения которых они и были задержаны», — говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Наказание за мужеложество в Таджикистане отменили в 1998 году, однако правозащитники регулярно сообщают о случаях избиения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

В январе сообщалось, что генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон рассмотрит предложение о введении уголовного наказания за супружескую измену. С таким предложением выступил один из журналистов. Он аргументировал это тем, что в Таджикистане в течение нескольких месяцев произошло несколько убийств на почве ревности. Генпрокурор в ответ сказал, что изучит вопрос.

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