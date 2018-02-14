В Германии засняли обрушившийся автобан

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии практически полностью обрушился кусок автобана A20. Видео с места опубликовал svz.de.

Первая дыра появилась на трассе возле города Трибзес еще в сентябре 2017-го, через несколько недель участок полностью перекрыли для автомобилей. Дыра продолжала разрастаться, а к 12 февраля обвалилась вторая половина дороги. В общей сложности затронуты примерно 100 метров шоссе в болотистой местности.

По предварительным данным, причиной обрушения стали отложения торфа под автобаном, однако это еще предстоит уточнить. Ожидается, что отремонтировать трассу полностью смогут лишь к 2021 году, что серьезно скажется на туристической инфраструктуре.

Ранее в феврале сообщалось об огромном провале на дороге в центре китайского города Фошань в провинции Гуандун. Там обрушилась часть восьмиполосной дороги, погибли не менее восьми человек.

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