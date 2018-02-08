Огромная дыра на китайской дороге насмерть засосала людей

Огромный провал образовался на дороге в центре китайского города Фошань в провинции Гуандун. Видео с места опубликовал на своем YouTube-канале CGTN.

Как отмечается, часть восьмиполосной дороги обрушилась вечером 7 февраля. В дыру с водой попали люди, восемь человек погибли, девятерых смогли спасти, еще трое считаются пропавшими без вести. Глубина провала составляет около семи метров, его площадь — примерно с два баскетбольных поля.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за протекающих труб. Вода сначала повредила конструкцию строящегося под дорогой тоннеля метро, а затем хлынула и в провал, передает South China Morning Post. Точная причина произошедшего устанавливается, на месте работают экстренные службы.

В 2016 году в результате обвала грунта на одной из улиц в японском городе Фукуока образовалась огромная воронка. Дорогу восстановили примерно за неделю, в сети было опубликовано видео ремонта.

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