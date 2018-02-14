Исинбаева родила сына

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой. Об этом сообщает Rusathletics.

По информации издания, спортсменка родила сына. Имя новорожденного Исинбаева и ее муж, мастер спорта по метанию копья Никита Петинов, объявят позже.

31 мая прошлого года олимпийская чемпионка покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с изменением устава организации. По новым правилам, Исинбаева, представляющая Олимпийский комитет России, не могла одновременно работать в РУСАДА. С августа 2016 года россиянка также является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Первого ребенка Исинбаева родила в июне 2014 года. На свет появилась дочь, которую назвали Евой. Тогда спортсменка прерывала карьеру из-за беременности на полтора года. В августе 2016-го Исинбаева окончательно ушла из спорта после недопуска к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

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