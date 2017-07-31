Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева беременна. Об этом написала генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в Twitter в понедельник, 31 июля.

Она сначала поздравила российского шахматиста Сергея Карякина с рождением второго сына. После Канделаки отметила, что «второго ждет и Лена Исинбаева».

31 мая спортсменка покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с изменением устава организации. По новым правилам, Исинбаева, представляющая Олимпийский комитет России (ОКР), не могла одновременно работать в РУСАДА. С августа 2016 года россиянка также является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Первого ребенка Исинбаева родила в июне 2014 года. На свет появилась дочь, которую назвали Евой. Тогда спортсменка прерывала карьеру из-за беременности на полтора года. В августе 2016-го Исинбаева окончательно ушла из спорта после недопуска до участия в Олимпиаде того же года в Рио-де-Жанейро.