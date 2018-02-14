Депутат озолотилась за счет попавшей в больницу девочки

В Курганской области сельский депутат обокрала девочку, пришедшую на прием к врачу в районную больницу. Об этом в среду, 14 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала», — отмечается в сообщении. Уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) направлено в суд.

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По данным следствия, преступление совершено в конце ноября прошлого года. Женщина незаметно вытащила кошелек из сумки потерпевшей. В нем лежали около шести тысяч рублей.

В декабре прошлого года глава города Колпино — муниципалитета, входящего в состав Санкт-Петербурга, — Вадим Иванов попал в колонию строгого режима за разбой. По данным следствия, в 2003 году Иванов с подельником напали на женщину в подъезде, избили ее и отобрали 1,4 миллиона рублей.

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