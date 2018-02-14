Россиянам с нестандартным мышлением предложат новый компактный кроссовер

Немецкий автопроизводитель BMW начнет продажи в России нового компактного кроссовера BMW X2 в марте 2018 года. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Марка характеризует новую модель, как ориентированную на л«юдей с нестандартным мышлением, которые привыкли вести за собой других и не приемлют условности». Автомобиль будет доступен с линейкой бензиновых двигателей мощностью от 140 до 192 лошадиных сил либо со 150-сильным дизелем. Базовыми для BMW X2 являются 17-дюймовые колеса стиля 560, однако в качестве опции доступны еще 10 вариантов колесных дисков (включая диски M стиля для моделей BMW X2 M Sport и M Sport X).

«BMW X2 сплетает стремительные формы купе с крепкой конструкцией моделей X. Мы стремились объединить в автомобиле, казалось бы, несочетаемые черты таким образом, чтобы эта неповторимая индивидуальность BMW X2 была заметна с первого взгляда и при любом ракурсе», — отмечает Томас Сайча, глава отдела дизайна автомобилей BMW компактного класса.

Автомобиль, оснащенный интеллектуальной системой полного привода xDrive относится к сегменту Sports Activity Coupe (SAC). Машина будет до конца 2018 года доступна в шести модификациях; цена — от 2,25 миллиона рублей в базовой версии X2 sDrive20i Base и от 2,95 миллиона рублей в топовой комплектации X2 xDrive20d M Sport X.