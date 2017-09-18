Модель в бикини и фуражке представила эксклюзивный «морской» BMW

BMW

Немецкая автомобилестроительная компания BMW отметила 25-летие программы BMW Individual M760Li выпуском эксклюзивной модели машины. В честь события фирма опубликовала презентационное видео. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

Вдохновением для дизайнеров послужили яхты финской верфи Nautor's Swan. Individual M760Li оснащена 12-цилиндровым двигателем с технологией M Performance TwinPower Turbo объемом 6,6 литра.

В отделке интерьера использованы тиковые панели с прорезиненными отверстиями. Такая технология помогает дереву легко переносить перепады температуры и применяется обычно при строительстве яхт. Сиденья обиты тонкой перфорированной кожей дымчато-белого цвета Alcantara Smoke White с коричневыми акцентами оттенка Merino. Тормозные суппорты и задний бампер украшены эмблемой Swan.

BMW Individual — подразделение компании BMW, осуществляющее сборку автомобилей по индивидуальным заказам.