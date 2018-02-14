ФСБ пришла в банк «Финам» за документами крупного клиента

Сотрудники ФСБ провели обыск в головном офисе группы «Финам» в Москве в связи с операциями одного из клиентов. Об этом сообщил Rambler News Service представитель группы компаний «Финам».

«Проверка ФСБ связана с бизнесом одного из клиентов банка "Финам". К банку претензий нет, проверка уже завершена, сейчас офис восстанавливает работоспособность», — сказал представитель группы.

«Клиент кредитовался в банке под внешнеэкономические проекты. Насколько я понимаю, он подозревается в неких манипуляциях с НДС. Он вел экспортно-импортные операции, в том числе связанные с закупкой воздушных судов, и подозревается в недоплате налога на добавленную стоимость», — пояснил президент «Финама» Владислав Кочетков. Он добавил, что финансовая группа сотрудничает со следствием.

16 ноября 2017 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских за то, что он избил во время обыска сотрудника следственно-оперативной группы. «Он в присутствии понятых и других участников на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении», — сообщили в ведомстве. Не ограничившись словесными угрозами, Ананских побил одного из сыщиков, в результате чего потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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