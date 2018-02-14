Нетаньяху назвал «дырявым сыром» обвинения во взяточничестве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что аргументы полиции, подозревающей его во взятках, напоминают «дырявый швейцарский сыр». Об этом в среду, 14 февраля, сообщает Haaretz.

Глава правительства добавил, что антикоррупционное расследование, которое началось в отношении него, не имеет оснований. Он также считает, что обвинения в подкупе и мошенничестве «предвзяты и преувеличены».

Нетаньяху добавил, что его правящая коалиция стабильна и ни у кого нет планов проводить досрочные выборы.

В отношении премьер-министра ведется расследование по двум эпизодам. Его подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена в обмен на продвижение его интересов, а также в попытке сговора с издателем израильской газеты «Едиот Ахронот». Следствие полагает, что Нетаньяху в обмен на позитивное освещение его действий предлагал поддержать законопроект, ослабляющий позиции конкурента издания — газеты «Исраэль Хайом».

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