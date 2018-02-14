Школьники России обсудят будущее городов и профессий

Школьники из разных регионов обсудят с экспертами принципы новой городской среды и порассуждают о будущем отдельных профессий в рамках Всероссийского открытого урока на тему «Дом, в котором хочется жить». Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это уже второе подобное мероприятие, проводимое в рамках проекта портала «ПроеКТОриЯ» совместно с министерством образования и науки. Урок состоится 15 февраля, в нем примут участие генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, основатель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан и ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.

Вместе со школьниками они попытаются выяснить, что такое современная среда обитания и каковы потребности жителей. Для этого будут рассмотрены три условные ситуации: преображение небольшого старинного городка, где исторические кварталы сочетаются с современностью; восстановление утраченных объектов культурного наследия в крупном городе; строительство самого высокого жилого небоскреба Европы — башни Федерация в «Москва-Сити».

Также дети пройдут образовательный тест и попробуют предсказать, какие профессии в ближайшем будущем исчезнут, а какие, напротив, станут востребованы. Обсуждать они это будут с профессионалами индустрии и бизнесменами.

Модератором урока станет промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков, руководитель Центра прототипирования «Кинетика» на базе Научно-исследовательского технологического университета «МИСиС», где и состоится мероприятие. Трансляцию урока можно будет посмотреть на портале «ПроеКТОриЯ» и в группе проекта в социальной сети «Одноклассники».

Первый Всероссийский открытый урок на тему «Что ты знаешь о еде?» состоялся 8 февраля. К нему подключились более 18 тысяч школ страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!