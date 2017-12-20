Путину рассказали о национальном стандарте развития городов

В России необходимо создать национальный стандарт развития территорий городов. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием президента России заявил генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. Его слова в среду, 20 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Леонтьев напомнил, что в России насчитывается 1112 городов, в которых проживает 75 процентов населения. При этом каждый второй город страны построен в советское время. «Сейчас создаются национальные стандарты развития территорий городов. Здесь есть свои закономерности и параметры. Прежде всего, это безопасность, комфорт и разнообразие», — заявил Леонтьев.

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По его словам, комфортная городская среда могла бы выглядеть следующим образом: застройка до девяти этажей, небольшие кварталы с безопасными дворами без машин, озелененные улицы с магазинами, а также парки и скверы в пяти минутах ходьбы от жилых домов.

«Отличие современных стандартов в том, что это не однотипные решения, которые сделают все города одинаковыми, а единые параметры и механизмы, которые позволят обеспечить равномерный уровень качества», — считает генеральный директор КБ «Стрелка».

Ранее в ходе заседания Совета президент Владимир Путин призвал строить «не безликие коробки или "муравейники"», а комфортное жилье для граждан. Он отметил, что «это системная задача, ее решение должно оказать огромное влияние на демографическую ситуацию и качество жизни людей, на экономику страны».

КБ «Стрелка» совместно с Минстроем России и АИЖК реализуют программу комплексного развития территорий российских городов с учетом потребностей горожан в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».