Путин высказался за высокое качество нового жилья

Большие объемы строительства не должны приводить к снижению качества нового жилья. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», в среду, 20 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Никому не нужна гонка за метрами. Нам нужно строить не просто много, но по-современному много. Важно не только обновить стандарты, но и найти экономические стимулы для застройщиков, чтобы новые дома строились с использованием современных проектов, технологий и материалов», — отметил Владимир Путин. «Вместе с качественным жильем людям необходимы парки, скверы, детские сады, — все что формирует облик и создает благоприятную среду для жизни. У нас уже есть очень удачные решения, в том числе в малых городах, нужно продолжать их разрабатывать и тиражировать», — добавил глава государства.

В свою очередь, генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев отметил, что, согласно исследованиям, 40 процентов жителей российских городов сегодня не имеют озелененных территорий в шаговой доступности от дома, крупные и средние города страдают от пробок, в жилых кварталах практически полностью отсутствуют рабочие места, хотя работать рядом с домом хотят 60 процетов жителей городов, многие люди недовольны экологией.

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По его словам, сейчас в России, как и в ведущих странах мира, создаются национальные стандарты развития территорий городов, которые помогут запустить процесс обновления городов, повысить их безопасность, комфорт и разнообразие. «Отличие современных стандартов в том, что это не однотипные решения, которые сделают все города одинаковыми — это единые параметры и механизмы которые позволят обеспечить равномерный уровень качества среды. К примеру, приведение ширины полос движения к единому норме — 3,2 метра, позволит с одной стороны сохранить пропускную способность улиц и сделать движение более безопасным, а с другой увеличить пространство для пешеходов на 15 процентов в целом в городе», — отметил Денис Леонтьев.

«Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды окажет позитивный эффект на объемы строительства. Планируется выделять ежегодно 25 миллиардов рублей до 2025 года на формирование нового облика городов и нового качества жизни наших городов», — сказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Минстрой России и АИЖК при участии КБ Стрелка реализуют программу комплексного развития территорий российских городов с учетом потребностей горожан в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В российских городах живет 75 процентов населения страны. Каждый второй город построен в советское время, и это огромное цивилизационное достижение. Именно города становятся центром новой экономики. Жителей российских городов создают больше 60 процентов национального ВВП, и этот показатель будет только расти. Исследования показывают, что активные и молодые люди связывают свое будущее прежде всего с городами.