Российского саночника выслали с Олимпиады без объяснения причин

Саночник Семен Павличенко, выступающий на Олимпиаде в Пхенчхане, рассказал, что руководство российской команды приняло решение отправить его домой раньше намеченного срока. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали сообщение, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер [Альберт Демченко], ни президент федерации [Наталия Гарт]. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался», — предположил Павличенко.

11 февраля 26-летний саночник рассказал о конфликте, возникшем между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и Демченко. По словам спортсмена, главный тренер не давал ему использовать сани, на которых он показывал более быстрое время, а также запрещал другому члену сборной России Роману Репилову общаться с Павличенко.

Ранее в тот же день на Олимпийских играх прошли соревнования по санному спорту среди мужчин-одиночников. Золотую медаль выиграл австриец Давид Глайршер, серебро завоевал американец Крис Мэздзер, бронзу — немец Йоханнес Людвиг. Команду «Олимпийских атлетов из России» представляли Репилов, Степан Федоров и Павличенко, занявшие 6-е, 14-е и 15-е место соответственно.

Павличенко — действующий чемпион Европы. Он завоевал титул за месяц до поездки на Олимпиаду. Репилов на континентальном первенстве стал пятым.

Игры продлятся до 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!