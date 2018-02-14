Кремль прокомментировал возможный запрет на въезд россиян в Сирию

Россия не планирует вводить законодательные ограничения на частные поездки своих граждан в Сирию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в среду, 14 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне неизвестно, чтобы это обсуждалось», — сказал Песков. Он отметил, что различные российские ведомства, в том числе МИД, практикуют заявления, в которых содержатся предупреждения об опасностях, сопутствующих поездке в ту или иную страну.

Пресс-секретарь президента не исключил, что на территории Сирии, помимо военных, могут находиться граждане России. «Они не относятся к вооруженным силам — это все, что можно констатировать. Но в любом случае наши граждане, они остаются гражданами Российской Федерации», — сказал он.

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Песков также вновь призвал журналистов не руководствоваться «преднамеренно или непреднамеренно ошибочной» информацией о гибели россиян в Сирии и «серьезно подходить к описанию подобных эпизодов».

Отвечая на вопрос о возможности введения траура, представитель Кремля отметил, что подтвержденных данных о гибели россиян в Сирии нет. «Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — уточнил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь опроверг сообщения СМИ о якобы отмененных публичных мероприятиях с участием президента России из-за совещаний с военачальниками по Сирии. «Нет, это не так, это неверная информация. Она не имеет ничего общего с действительностью», — прокомментировал он.

«Медиазона» 12 февраля сообщила, что в Сирии после удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора погиб бывший нацбол Кирилл Ананьев. Позднее стало известно, что там же погиб казак Владимир Логинов. Как утверждают в Минобороны, в этом районе россиян нет.

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