Скромный вклад Украины в борьбу с ИГ объяснили происками России

Россия мешает Украине вести борьбу с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом написал в своем Twitter глава украинского МИД Павел Климкин.

«Лечу в Кувейт на министерское заседание мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ (старое название ИГ — прим. «Ленты.ру»). Из-за российской агрессии наш вклад [в борьбу] несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — заявил министр.

По прибытии он рассказал подписчикам, как в отеле к нему подошел «обычный гражданин Кувейта», сказал, что хочет «просто пожать руку», и пожелал успеха в борьбе с Россией. «Приятно, что у нас много друзей :)», — написал министр (пунктуация сохранена).

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Климкин также отчитался в Twitter по итогам заседания и сообщил, что коалиция согласовала руководящие принципы в борьбе с ИГ. «Мы вместе боремся и учимся бороться с любыми проявлениями терроризма», — подчеркнул он.

Встреча министров иностранных дел стран-членов возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ прошла в городе Эль-Кувейт под сопредседательством кувейтского министра Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По данным «Интерфакс-Украина», в ней приняли участие представители 80 стран и международных организаций.

Глава внешнеполитического ведомства Украины провел двусторонние встречи с главой МИД Австралии Джули Бишоп и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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