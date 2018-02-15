Китай предостерег США от параноидальных нападок

Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай предупредил США, что нападки на Пекин могут быть опасны. Об этом он заявил в своей речи на приеме в честь китайского нового года, передает агентство «Синьхуа».
«Бояться Китая, который идет по собственному пути развития, — параноидально со стороны Соединенных Штатов», — сказал дипломат.
Дипломат добавил, что отношения двух стран «должны основываться на всеобъемлющем сотрудничестве и дружественном соперничестве, если оно вообще уместно, а не на противостоянии».
В ответной речи сенатор Конгресса США Шелли Капито заявила, что Вашингтон «с нетерпением ждет китайских инвестиций, которые создадут множество рабочих мест и приведут к процветанию в регионе».
14 февраля директор ФБР США Кристофер Рэй сообщил, что Китай активно внедряет своих агентов в американские образовательные учреждения. Одновременно сенатор-республиканец Джон Корнин предупредил, что Пекин под видом инвестиций пытается украсть у Вашингтона передовые оборонные технологии.
В конце января президент США Дональд Трамп назвал Китай соперником, которые бросает вызов интересам, экономике и ценностям.