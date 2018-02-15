Китай предостерег США от параноидальных нападок

Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай предупредил США, что нападки на Пекин могут быть опасны. Об этом он заявил в своей речи на приеме в честь китайского нового года, передает агентство «Синьхуа».

«Бояться Китая, который идет по собственному пути развития, — параноидально со стороны Соединенных Штатов», — сказал дипломат.

Материалы по теме Красные и опасные Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики Китайский авианосец Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой

Дипломат добавил, что отношения двух стран «должны основываться на всеобъемлющем сотрудничестве и дружественном соперничестве, если оно вообще уместно, а не на противостоянии».

В ответной речи сенатор Конгресса США Шелли Капито заявила, что Вашингтон «с нетерпением ждет китайских инвестиций, которые создадут множество рабочих мест и приведут к процветанию в регионе».

14 февраля директор ФБР США Кристофер Рэй сообщил, что Китай активно внедряет своих агентов в американские образовательные учреждения. Одновременно сенатор-республиканец Джон Корнин предупредил, что Пекин под видом инвестиций пытается украсть у Вашингтона передовые оборонные технологии.

В конце января президент США Дональд Трамп назвал Китай соперником, которые бросает вызов интересам, экономике и ценностям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!