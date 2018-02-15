Марсель примет этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

Во французском Марселе состоится третий этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice. Соревнования пройдут 16-17 февраля.

«Уровень участников в этом сезоне очень высок. Из тех, кто входит в десятку сильнейших, каждый может стать победителем. Сейчас ошибаться нельзя», — убежден спортивный директор Red Bull Crashed Ice Кристиан Папийон.

В данный момент в личном зачете лидирует австриец Марко Даллаго (1 855 очков). Второе место с 1600 очками занимает канадец Скотт Кроксолл, третьим идет действующий чемпион, американец Кэмерон Наас, набравший 1100 очков. Борьба за лидерство будет напряженной — находящиеся в первой семерке гонщики отстают друг от друга не более чем на 1000 очков.

Лучший из россиян Денис Новожилов постарается повторить лучший результат в карьере, достигнутый им на прошлом этапе в Финляндии. На соревнованиях в Ювяскюля 29-летний Новожилов вышел в полуфинал.

Red Bull Crashed Ice — соревнования по скоростному спуску на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов. Средняя скорость спортсменов составляет 40 километров в час, максимальная может достигать 70 километров в час. Экипировка участников чаще всего напоминает хоккейную. Первый чемпионат мира состоялся в 2010 году, его выиграл каналец Кайл Кроксолл.

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