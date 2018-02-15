Москвич приблизился к «Макдоналдсу» и остался без золотых монет

У одного из ресторанов «Макдоналдс» произошло ограбление. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По словам собеседника издания, это случилось неподалеку от станции метро «Кузьминки», на улице Зеленодольской, 38. «Четверо неизвестных неславянской внешности отобрали у мужчины кошелек с золотыми монетами», — рассказал он. Подозреваемые скрылись, в настоящее время ведется их розыск.

В ноябре 2017 года в туалете другого ресторана сети в районе Гольяново обокрали школьницу.

Как сообщали в полиции, злоумышленники завели восьмиклассницу в туалет, сняли с нее золотые серьги и скрылись. Размер причиненного ущерба тогда оценили в 7,5 тысячи рублей. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже.

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