Сумасшедшего шофера отправили в больницу за изнасилования 25 кемеровских детей

Жителя Кемеровской области отправили на принудительное психиатрическое лечение после изнасилования 25 мальчиков. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«В рамках расследования уголовного дела были установлены 25 потерпевших в возрасте от девяти до 14 лет. По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина совершал свои преступления с сентября 2013-го по ноябрь 2016 года. Все это время он проживал в гараже, оборудованном под комнату — своего жилья у него не было, а жить с родственниками ему не хотелось. Он приглашал мальчиков в гости, предлагал им от 200 до 500 рублей на карманные расходы, а затем совращал их. Некоторых подростков возил с собой на предприятие, где работал водителем, отводил в комнату отдыха и насиловал.

В ведомстве добавили, что за три года кемеровчанин совершил 62 сексуальных преступления в отношении детей.

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