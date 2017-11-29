Невменяемый кемеровский шофер за три года развратил в своем гараже 25 мальчиков

Следователи завершили расследование уголовного дела 47-летнего жителя Кемерово,надругавшегося в своем гараже над 25 мальчиками. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Мужчине вменяется 62 эпизода, предусмотренных статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

О его преступной деятельности стало известно сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, которые обратились в следственные органы.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2013-го по ноябрь 2016 года у мужчины не было собственного жилья, с родственниками он жить не захотел и обосновался в гараже. Туда он приглашал мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет, где совершал над ними преступления сексуального характера. Мужчина платил своим жертвам от 200 до 500 рублей. Также следователи установили, что обвиняемый привозил подростков к себе на работу — автотранспортное предприятие, где он трудился водителем. Для утех мужчина использовал комнату отдыха.

По уголовному делу проходят 25 потерпевших.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы кемеровчанин признан невменяемым. Специалисты также обследовали пострадавших от него мальчиков и «признаков фантазирования у них не выявили».

Уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому мужчине.