В Москве покажут работы Пикассо и Уорхола

В московском музее МАММ откроется выставка «Гастроли. Музей Людвига — собрание Русского музея». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В экспозицию вошли 38 произведений всемирно известных художников ХХ века: Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Джеффа Кунса, Роберта Раушенберга, Йозефа Бойса, Класа Олденбурга, Джонатана Борофски, Джеймса Розенквиста, Герхарда Рихтера, Йорга Иммендорфа, Джаспера Джонса, Сая Твомбли, Тома Вессельмана, Ансельма Кифера, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова, Михаила Рогинского, Игоря Макаревича, Виктора Пивоварова, Сергея Мироненко, Николая Овчинникова, Эдуарда Штейнберга», — говорится в сообщении.

Выставка откроется для посетителей 20 февраля и продлится до начала мая. С подробностями можно ознакомиться на сайте музея.

«Музей Людвига в Русском музее» — собрание, которое насчитывает произведения 150 авторов. Первый музей Людвига открылся в Кельне в 1976 году, когда Петер и Ирена Людвиг подарили городу 300 работ из своей коллекции.

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