Мошенники похитили у полиции семь миллионов рублей при ремонте здания МВД

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт здания Главного управления собственной безопасности МВД. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что руководители ряда коммерческих организаций подделали документы о выполнении работ и получили более семи миллионов рублей. При этом была выполнена только часть работ.

Собеседник агентства добавил, что в мошенническую схему входили не только строители, но и работники ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ».

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт возбуждения уголовного дела.

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