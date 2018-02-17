Шведская певица устроила фетиш-вечеринку в феминистской коммуне

Шведская певица Карин Дрейер Андерссон, более известная под псевдонимом Fever Ray, выпустила клип на композицию IDK About You. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

По сюжету клипа, группа экстравагантно одетых женщин проводит некий ритуал со светящимися шарами и плакатом Джастина Бибера. После этого Андерссон пролезает через вагину в стене и оказывается в комнате, наполненной феминистскими лозунгами. Там девушки устраивают вечеринку с дикими танцами.

Песня IDK About You вошла в последний альбом Fever Ray, получивший название Plunge. Пластинка вышла в октябре 2017 года. В том же месяце шведская певица выпустила клип, в котором позволила делать с собой что угодно на частной БДСМ-вечеринке.

Андерссон — участница дуэта The Knife, который основала вместе со своим братом Олофом Дрейером в 1999 году.

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