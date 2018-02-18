В Подмосковье сожгли «доллары» на Криптомасленницу

В Подмосковье недалеко от города Домодедово последователи бывшего депутата Курчатовской гордумы Алексея Муратова, который называет себя создателем «первой справедливой народной криптовалюты» Prizm, сожгли на Криптомасленницу бутафорские доллары и попытались «вызвать темного дракона», чтобы обрушить федеральную резервную систему. Видео обряда опубликовано на YouTube.

Последователи Муратова считают, что «темный дракон является хранителем всех богатств на земле и только по его милости можно обрести могущество». По словам основателя Prizm, цель обряда была достигнута, и в ближайшее время все увидят, как долларовая система рухнет.

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