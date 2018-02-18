Российские спортсмены откажутся от соцсетей на Олимпиаде из-за провокаций

Олимпийским атлетам из России рекомендовали проводить меньше времени в социальных сетях во время Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам заявил руководитель делегации российских спортсменов Станислав Поздняков, передает в воскресенье, 18 февраля, ТАСС.

«В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего. Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях», — пояснил он.

Ранее атлеты из России на Играх неоднократно говорили, что их пытаются провоцировать в соцсетях.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля. Многие российские спортсмены лишились шанса участвовать в Играх из-за недопуска Международного олимпийского комитета. МОК не назвал конкретных причин такого решения, но ранее заявлял, что Москва организовала тайную государственную программу допинга. Так, в Южную Корею не поехали биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и еще несколько десятков атлетов.

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