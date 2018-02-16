Выигравшая бронзу россиянка не нашла ничего хуже Олимпиады-2018

Российская конькобежка Наталья Воронина, занявшая третье место в гонке на дистанции в 5000 метров на Играх в Пхенчхане, рассказала о своем отношении к Олимпиаде. Спортсменку цитирует «Чемпионат.com».

Воронина выступала на соревнованиях без тренера и партнеров по команде, которые не были приглашены Международным олимпийским комитетом. «Это большой опыт. Я не знаю, что может быть хуже», — сообщила Воронина.

23-летняя Воронина — двукратный бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке (2015 и 2016), чемпионка России в классическом многоборье (2016). Ее медаль стала восьмой для российских атлетов на Олимпиаде. Ранее 16 февраля, серебряным призером стал скелетонист Никита Трегубов, а лыжник Денис Спицов замкнул тройку призеров в индивидуальной гонке на 15 километров.

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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