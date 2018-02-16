Российская конькобежка завоевала бронзу на Олимпиаде

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка отстала от лидера на 3,75 секунды. Золотую медаль выиграла голландка Эсме Виссер (6:50.23), серебро у чешки Мартины Сабликовой (6:51.85).

23-летняя Воронина является двукратным бронзовым призером чемпионата мира в командной гонке (2015 и 2016) и чемпионкой России в классическом многоборье (2016).

Медаль конькобежки стала восьмой для российских спортсменов на этих Играх. Ранее, 16 февраля, российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебряную медаль, а лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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