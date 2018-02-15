Раскрыта попытка сговора голландцев на Олимпиаде в Сочи

Голландский тренер Йилерт Анема, представлявший сборную Франции по конькобежному спорту на Играх в Сочи, предлагал тренерам команды Нидерландов участие в договорном забеге. Информацию обнародовал volkskrant.nl.

Анема связался с представителями голландской сборной накануне четвертьфинала мужской командной гонки. Специалист просил соотечественников не соревноваться в полную силу, предоставив французам небольшое отставание. Низкие результаты, по мнению Анема, могли бы негативно сказаться на финансировании команды. Кроме того, у лидера французской сборной наблюдались проблемы со здоровьем.

Анема, в частности, говорил о том, что в случае падения голландского конькобежца упадет и француз, тем самым гарантировав гандикап и победу нидерландских спортсменов. Глава голландской делегации на Играх-2014 Мауриц Хендрикс написал Анеме письмо, в котором подчеркнул, что предложение тренера сборной Франции противоречит олимпийскому духу и принципам честной игры.

В четвертьфинале мужской командной гонки победу над французами одержали конькобежцы из Нидерландов, которые по итогам соревнований стали олимпийскими чемпионами, обогнав в финале атлетов из Южной Кореи.

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