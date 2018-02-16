Скелетонист Трегубов завоевал серебро Олимпиады

Скелетонист из России Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме четырех попыток он показал результат — 3 минуты 22,18 секунды.

Золото выиграл представитель Кореи Юн Сун Бин (3.20,55), бронзовая награда ушла британцу Доминику Парсонсу (3.22,20).

12 февраля 22-летний российский скелетонист пожаловался, что американские и британские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане не желают здороваться с россиянами за руку. «Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», — сообщил Трегубов.

На прошлой зимней Олимпиаде в Сочи Трегубов занял шестое место.

Олимпиада в Южной Корее продлится до 25 февраля.

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