Серебряный медалист Олимпиады Трегубов нашел преимущество у корейцев

Российский скелетонист Никита Трегубов, выигравший серебряную медаль на Олимпийских играх 2018 года, заявил, что домашняя трасса помогла спортсмену из Южной Кореи Юн Сун Бину победить в соревнованиях. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

«В нашем виде спорта очень сложно бороться с домашними спортсменами. Они хорошо знают трассу. Это, конечно, не значит, что в следующих Играх победит китаец, но вероятность этого очень велика. Я раз 30-35 по ней попробовал проехать. У корейца пару-тройку сотен, думаю, есть», — рассказал Трегубов.

Также спортсмен заметил, что после удачного последнего заезда сорвал голос от радости. «Я вообще таких эмоций никогда не испытывал. Так радовался, так кричал, что даже голос сорвал», — сказал скелетонист.

Ранее Трегубов по сумме четырех попыток показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Золото выиграл Юн Сун Бин (3.20,55), бронзовая награда ушла британцу Доминику Парсонсу (3.22,20).

12 февраля 22-летний спортсмен пожаловался, что американские и британские спортсмены не желают здороваться с россиянами за руку. «Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», — заявил Трегубов.

Олимпиада в Южной Корее продлится до 25 февраля.

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