Выступавший за полное отстранение россиян член МОК выдворен с Олимпиады

Член Международного олимпийского комитета (МОК) британец Адам Пенгилли был выдворен с Олимпиады в Пхенчхане. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает Insidethegames.

Функционер был наказан за драку с охранником. Отмечается, что Пенгилли вступил в конфликт с сотрудником службы безопасности утром 15 февраля на выходе из отеля. МОК порекомендовал британцу уехать домой.

«Мы хотим извиниться за поведение одного из своих членов и очень сожалеем об инциденте. После общения с офицером по этике МОК он немедленно покинет Олимпийские игры в Южной Корее. МОК еще раз выражает благодарность властям и полиции Южной Кореи за отличную работу. Адам Пенгилли извинился перед пострадавшим», — гласит текст заявления МОК в связи со случившимся.

2 февраля Пенгилли раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать решение МОК в отношении российских спортсменов. Ранее комиссия комитета признала ряд отечественных атлетов виновными в нарушении антидопинговых правил и отстранила их от Олимпиад пожизненно. CAS отменил это решение, заменив пожизненную дисквалификацию пропуском Олимпиады-2018. Пенгилли назвал вердикт суда «торжеством обманщиков и воров».

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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